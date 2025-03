Biccy.it - Trasloco di Amadeus a Mediaset al posto di Striscia: l’ipotesi clamorosa

la Notizia è tra i programmi più longevi della tv italiana, per molto tempo ha collezionato ascolti record ed è stata tra le trasmissioni più viste del nostro paese (chiudendo edizioni sopra il 32% di share di media), ma così come succede a tanti altri show, anche il TG satirico di Canale 5 ha avuto un calo. Per questa ragione qualcuno ha ipotizzato undi altre fasce orari, altri un’alternanza con nuovi programmi nell’access time, Tv Blog ha addirittura parlato di nuovi format allo studio per il preserale dell’ammiraglia: “Questi nuovi format per il preserale di Canale 5 verrebbero realizzati da Banijay e Blu Yazmine. Segnatamente due da Banijay e uno dalla società di Ilaria Dallatana. La registrazione di questi numeri zero sarebbe in programma nelle prossime settimane.