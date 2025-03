Ilfattoquotidiano.it - Trapianto delle feci, sostituzioni del plasma e camere iberbariche: come funziona la clinica della longevità da 250 mila dollari all’anno dove va anche il fratello di Elon Musk

Il sogno dell’eterna giovinezza si rincorre all’Extension Health di Manhattan, lache si presenta“Your Ultimate Longevity Destination”. Di certo, è la destinazione di vipildi, di CEO di mezza età e di tante celeb che non badano a spese, visto che un trattamento può costare 5000$. E presto si potràdiventare soci per la cifra astronomica di 250.000.Innovazioni tecnologiche e tecniche di biohacker spingono sempre più in là le nuove frontiere, o megliobusiness longevity. Ormai si parla normalmente diiperbariche, trasfusioni di sangue odel, dispositivi per migliorare la respirazione e tante altre metodiche dirette verso un unico scopo: invertire il processo di invecchiamento per allungare la vita il più possibile.