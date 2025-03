Abruzzo24ore.tv - Tragedia sull'A14: scontro fatale tra camion e furgone, un morto

Chieti - Incidente mortale'autostrada A14 tra Francavilla al Mare e Ortona:tracausa una vittima, traffico bloccato. Questa mattina, intorno alle 9:30, un grave incidente ha coinvolto une unal chilometro 392 dell'autostrada A14, tra i caselli di Francavilla al Mare-Pescara Sud e Ortona. Il tamponamento è avvenuto in corrispondenza di una coda segnalata per un cantiere di lavori di ripristino dei danni alla carreggiata. Purtroppo, il conducente delha perso la vita nell'impatto. A seguito dell'incidente, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Bari, causando code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 7ª Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.