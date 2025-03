It.newsner.com - Tragedia nella fattoria: Cosa è successo a Mike Biadasz

In un’apparentemente normale mattina d’estate del 2016, Michaelsi accinse a portare a termine un compito che aveva già svolto innumerevoli voltedi famiglia ad Amherst, nel Wisconsin.Ma quella che avrebbe dovuto essere una giornata di lavoro come tante si è trasformata in unainimmaginabile.Il giovane agricoltore appassionato e 16 delle sue mucche persero la vita a causa di un pericolo nascosto di cui pochi avevano sentito parlare.Un pericolo invisibileLa mattina del 15 agosto 2016, il giovane allevatoresi mise a fare ciò che aveva fatto innumerevoli volte in precedenza: preparare la fossa del letame delladi famiglia vicino ad Amherst, nel Wisconsin, per il trasporto.Con l’entusiasmo che lo contraddistingue, il 29enneha scattato una foto e l’ha condivisa su Snapchat, chiamando scherzosamente “l’oro liquido” che stava per mescolare.