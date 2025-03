Ilgiorno.it - Tragedia in Tunisia. Vittima un centauro

Aveva lasciato l’Italia il 6 marzo, felice di poter, finalmente, vivere una avventura con la sua moto, che l’avrebbe portato alla scoperta di un affascinante Paese del nord Africa: la. Purtroppo la sua vita è finita durante la vacanza tanto agognata per una. In un’escursione era impegnato Lino Massara, 66 anni, ex dipendente dell’Inps, che si trovava in viaggio con altri centauri che stavano partecipando a un tour organizzato. I fatti sono accaduti martedì pomeriggio lungo la P16, una strada asfaltata che collega le città di Tozeur e Douz, nelle vicinanze del lago Chott El-Jèrid. La strada, non particolarmente difficoltosa, è lunga 125 chilometri e taglia in due il grande specchio d’acqua salata lungo 250 chilometri e largo 20. Massara, che anche per via del lavoro svolto per tanti anni, era piuttosto conosciuto a Brescia, stava coronando un sogno, realizzato appena andato in pensione.