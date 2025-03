Dayitalianews.com - Tragedia in provincia di Latina: ragazzo di 26 anni cade dal sesto piano del palazzo in cui abitava. Le autorità non escludono si possa essere trattato di un gesto volontario

Unaha sconvolto la comunità di Cisterna diquesta mattina, 14 marzo, quando undi 26ha perso la vita precipitando daldi un edificio situato in via Primo Maggio. L’episodio ha lasciato sgomenti residenti e passanti, che hanno assistito alla drammatica scena.L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordineImmediatamente dopo l’accaduto, è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Oltre ai medici, sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto.Indagini in corso sulle motivazioni delAttualmente non sono note le ragioni che hanno portato ila precipitare da quell’altezza.