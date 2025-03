Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Lido di Fermo, si sente male alla guida e muore

, 14 marzo 2025 – Stava transitando sulla Statale Adriatica al volante della sua auto quando, a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo. Per lui 75enne del posto non c’è stato nulla da fare l’attacco di cuore gli è stato fatale. L’rme è scattato ieri sera quando un automobilista di passaggio ha segnalato una vettura finita contro un palo dell’illuminazione pubblica lungo la Statale Adriatica, adi. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato in ogni modo a rianimare il 75enne. L’anziano, però, era ormai deceduto a causa del malore fatale che lo ha ucciso sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia di