Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati in studio Sonia cerquetani sulla via Salaria per incidente code nei pressi della motorizzazione civile in uscita dalla capitale incidente anche sulla tangenziale est altezza Viale di Tor di Quinto verso la Salaria per un altro incidente file sulla via Aurelia Antica nei pressi di via di Torre Rossa incidente in centro in via Druso disagi altra piazzale metronio e viale delle Terme di Caracalla decisamente migliorato ilsul Raccordo Anulare restano rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Anagni file che ritroviamo sulla Pontina tra Spinaceto e Castelno verso Latina maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it at Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.