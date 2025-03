Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2025 ore 18:30

LuceverdeBuonasera belle trovate in studio Sonia cerquetani incidente con code sul percorso Urbano della A24 Teramo tra la tangenziale est e Portonaccio Verso il raccordo anulare e quindi in uscita daincidente anche sulla via Salaria code tra via dei Prati Fiscali e la motorizzazione civile in uscita dalla capitale altro incidente in centro in via Druso altra piazzale metronio e viale delle Terme di Caracalla è sempre per incidente file in piazza della Libertà trafficato il raccordo anulare lungo le due carreggiate in particolare in esterna dalla Pontina alla via Anagnina e poi in carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito