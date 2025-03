Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori a Corso se la carreggiata è ristretta possibili rallentamenti su via Nomentana tra viagnoli e Corso Sempione Domani sono in programma altre manifestazioni in città a partire dalle 15 si svolgeranno a piazza Barberini Piazza del Popolo in Piazza Bocca della Verità saranno possibili rallentamenti e deviazioni per i bus sempre domani pomeriggio a partire dalle 15:15 all'Olimpico in programma la sfida tra Italia e Irlanda valida per il 6 Nazioni di rugby lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche con il trasporto pubblico sono 18 i collegamenti tra bus e tram che raggiungono l'aria sul sitomobilita.it Inoltre c'è la guidagioca sostenibile con i consigli per raggiungere lo stadio anche a piedi in bicicletta o utilizzando la sharing dettagli sumobilita.