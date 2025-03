Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2025 ore 11:30

Luceverdedentro vati dalla redazione in corso una manifestazione in via Flavia nei pressi della sede del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Al momento la strada è chiusa e ci sono in tutta l'area circostante bravi code persulla Cassia all'altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni altre cose su via della Pineta Sacchetti nei pressi di largo gemelli sulla Nomentana per lavori code tra via Isolabella e Piazza Sempione terminati invece i lavori a vicolo Silvestri ci troviamo a ridosso di Villa Pamphili la strada è stata riaperta da via della Nocetta via Silvestri ripristinato anche il servizio della Metre-lido sospeso questa mattina tra Porta San Paolo e Vitinia da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale