Traffico Roma del 14-03-2025 ore 08 | 30

Luceverdedentro Cati dalla redazionerallentato con code su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento sulla via Aurelia con via Gregorio XI Piazza Irnerio e sulla Cassia e la Flaminia con code dal raccordo via dei Due Ponti stessa situazione sulla Salaria con le code registrate da Villa Spada via dei Prati Fiscali sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna dalla Casilina all'appia è lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla Pontina altre cose sul tratto Urbano dellaL'Aquila da via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est rallentamenti e code tra le uscite Batteria Nomentana e Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed all'uscita Prenestina viale Castrense in direzione di San Giovanni sempre a causa delintenso Ci sono poi code a tratti sulla via del mare sul Ostiense Tra ciglia e bitinia e sulla Pontina da Tor de' Cenci in direzione dell'EUR Per quanto riguarda i trasporti interrotta la metro mare tra porta Sanpaolo e Vitinia nelle due direzioni attivo un servizio bus sostitutivo da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della Polizia LocaleCapitale https://storage.