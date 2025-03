Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2025 ore 07:30

Luceverdedentro va Ti dalla redazione rallentamenti e code su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro e maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria concludi rispettivamente dal raccordo via dei Due Ponti ed all'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali code sulla diramazionesud da Torrenova raccordo sulla raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata interna dalla diramazioneSud alle altre cose sull'intero tratto Urbano dellaL'Aquila verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti e code tra le uscite Batteria Nomentana e Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è uscita di Porta Maggiore a viale Castrense in direzione di San Giovanni sempre per ilintenso incolonnamenti a tratti anche sulla Pontina e sulla via Appia da Pomezia la zona dell'EUR è da Ciampino alle Capannelle