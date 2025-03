Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 17:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta al transito via Pontina altezza via del Fosso del tellinaro in direzione di Latina attenzione in zona restano però rallentamenti e code incidente con cose sulla tangenziale est La Nuova Circonvalne interna tra la stazione Tiburtina e via dei Monti Tiburtini verso la Salaria altro incidente sul percorso Urbano della A24 per Teramo code tra Porto e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare ed è ancora per incidente lunghe code sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e la motorizzazione civile in uscita da Roma https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/14/file67a91383-8f82-4f1f-83c4-8699e45169f6PmCADtRuPor2Dea8IZs.flac