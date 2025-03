Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 09:30

Luceverdeben trovati dalla redazione prudenza nel percorrere la A1 roma-napoli per un incidente segnalato tra Anagni e Ferentino verso Napoli rallentamenti per lavori lungo la sala tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione si transita su carreggiata a ridotta lavori in corso anche sulla Flaminia con transito a senso unico alternato tra Sant'Oreste Civita Castellana per la formazione di rallentamenti e code ancora per lavori si procede a rilento lungo la Tiburtina all'altezza di Tivoli verso Roma sempre in direzione della capitale si sta in coda persulla via del mare Los Acilia Vitinia a Romaancora intenso sul Raccordo Anulare concludi in carreggiata interna tratti dalla diramazione Roma nord alla Casilina Per quanto riguarda i trasporti ripristinato il servizio Metromare della roma-lido precedentemente sospeso tra Porta San Paolo e Vitinia la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma https://storage.