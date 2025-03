Quotidiano.net - Tradizione e comfort. Tombolini fa il bis. E torna in campo con Ronaldo

Lo stile diprotagonista sul, confermando per il secondo anno consecutivo la partnership con Al-Nassr, uno dei club calcistici più prestigiosi e vincenti dell’Arabia Saudita. La squadra guidata dal carisma di un fuoriclasse come Cristiano, simbolo di sacrificio, impegno e forza di volontà, continua a conquistare il pubblico mondiale. A ufficializzare il proseguimento del rapporto tra due realtà che hanno fatto dell’eccellenza il loro tratto distintivo è stato Silvio Calvigioni, l’imprenditore del brand marchigiano, volato a Riyadh per firmare il rinnovo del contratto attualmente in corso per un altro anno. Le creazioni, caratterizzate dal Made in Italy, combinano eleganza senza tempo e innovazione, con un occhio attento ale alla funzionalità.