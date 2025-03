Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Un Matrimonio Da Incubo!

Nelle prossime puntate di, Oylum verrà rapita da Behram e costretta a sposarlo con la forza. Tolga sarà in pericolo e la ragazza non avrà via di scampo. Come finirà?Oylum costretta a sposare Behram: undain arrivo suColpi di scena e tensione alle stelle nelle prossime puntate di! Oylum si troverà intrappolata in unsenza via d’uscita: sarà rapita da Behram e costretta a sposarlo con la forza. La giovane cercherà di scappare con Guzide per rifarsi una vita in America, ma il pericolo sarà dietro l’angolo.Un’ossessione pericolosa: Behram non accetta un noL’amore tra Oylum e Behram inizierà come una favola. Lui la riempirà di attenzioni e regali, facendola sentire speciale. Tuttavia, dietro questa maschera di romanticismo, si nasconde un lato oscuro e pericoloso.