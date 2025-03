Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni settimanali dal 15 al 21 marzo 2025: la vendetta di Refix

Cosa ci riservano le puntate, in onda dal 15 al 21? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà, un ex dipendente di Oltan, che architetterà la sua. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana(Aldatmak)?al 21minaccia Oltan, un ex dipendente di Oltan, sarà mosso dal desiderio diper il suo licenziamento nelle prossime puntate, e minaccerà di uccidere Ozan, Zelis e infine sé stesso, a meno che Oltan non si presenti al cantiere entro due ore con tre milioni di dollari. Ozan proverà a farlo ragionare, ma l’uomo sarà irremovibile.Informato della situazione da un operaio, Tolga si precipiterà sul posto con Selin.