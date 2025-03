Ilgiorno.it - Tra Netflix, canzoni e show: "Quando mi chiamò Jova ho avuto un black out..."

Prima la serie tv‘Adorazione’, poi l’apertura dei concerti dinotti nell’attesissimo Pala- comprese le date del 15 e 18 marzo ad Assago - e ora il nuovo ep. Nicol Castagna, in arte Nicol, è fra le personalità più interessanti del panorama musicale italiano. Dalla sua partecipazione al talentAmici 21 sembrano passati secoli. Anche perché in questi tre anni è successo di tutto: ha continuato a realizzare la sua musica, il rapper Fabri Fibra l’ha “scoperta” grazie a YouTube, l’ha coinvolta nella colonna sonora di ‘Adorazione’, di cui poi è diventata attrice e adesso ecco i palchi di Lorenzo Cherubini. Si ricordale hanno comunicato la scelta? Come è andata? "Non posso dimenticarlo, anche perché è successo per puro caso nel giorno del mio compleanno. Mia mamma mi aveva fatto una sorpresa ed era venuta a trovarmi a Milano da Vicenza ed ero in giro insieme a lei.