Ilrestodelcarlino.it - Tra amore e lamiere con Bruno De Angelis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e metallo. Da sabato alle 17,30 sarà visibile la mostra ’’ dell’artistaDe, allestita allo Studio d’Arte FC del Centro Boschi-Cermasi (via Tanari 1445/B), curata da Anna Boschi e Sandro Malossini, e patrocinata da Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme. La mostra, che presenta ’attimi, frammenti di vita amorosa, emozioni in sintesi di sagome, in lamiera, tra spigoli ed ombre’, avrà un’apertura straordinaria domenica dalle 16 alle 18 e poi si potrà visitare fino al 13 aprile dal martedì al venerdì (17,30-19,30); e il sabato su appuntamento telefonando al 339 3820387 (lunedì chiusa). "Acciaio, sughero, poliuretano, cartone, bitume, aniline, legno sono i vari materiali che costruiscono il mio lavoro di luoghi e figure – spiegaDe-. In lamiera sono alcune delle mie opere dal 2019.