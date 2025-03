Lanotiziagiornale.it - Tra allagamenti e terremoti, il governo dimentica il territorio

“Un’ondata d’acqua senza precedenti”. Così ieri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha “spiegato” l’ennesima emergenza idrogeologica che ha colpito Firenze, Pisa e mezza Toscana. A spaventare il livello dell’Arno, che ieri pomeriggio a Firenze aveva raggiunto le arcate del Ponte Vecchio. Ieri Giani ha chiesto e ottenuto dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile “per fronteggiare insieme le emergenze dovute all’eccezionale ondata di maltempo che stiamo registrando in queste ore”. Un’emergenza che potrebbe prolungarsi e coinvolgere altre regioni, visto che la Protezione civile ha emanato l’allerta rossa anche per oggi per Toscana ed Emilia Romagna e allerta gialla in Umbria e su parte di Lombardia, Veneto, Lazio, Marche e Molise.