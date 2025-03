Tpl e linea 33 di Valcanneto | Cerveteri attende risposte sull’adeguamento della linea

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 marzo 2025 – “Prendiamo atto con rammaricomancata risposta da parte del Comune di Ladispoli in merito alle richieste avanzate per la modifica dell’orario33 del Trasporto Pubblico Locale, nonostante la disponibilità inizialmente dichiarata a considerare eventuali esigenze specifiche” – a dichiararlo in una nota è il sindaco diElena Gubetti.“Dopo la riattivazione, che certamente rappresenta un passo positivo, abbiamo segnalato con tempestività le criticità ancora presenti, in particolare l’assenza di corse tra le 15:30 e le 18:40, che crea un disservizio significativo per pendolari, l’ultima corsa dalla Stazione di Palidoro fissata alle 19:40, insufficiente per coprire le necessità dei pendolari, considerato che ben otto treni provenienti da Roma arrivano dopo questo orario, e l’assenza totale di servizio nei giorni di sabato e domenica, lasciando completamente scoperto il collegamento tra la stazione enel weekend.