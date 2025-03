Lanazione.it - Tour de force, esterni chiamati agli straordinari

Le due sconfitte negli scontri diretti, e la conseguente riduzione della distanza dello Spezia a tre punti, impedisce a Inzaghi anche di effettuare maggiori rotazioni nelle prossime partite. Certo è che oramai, esclusi i soliti noti Esteves e Leris (è giusto ricordare che il Pisa ha giocato tutta la stagione senza due elementi imprescindibili), non vi sono infortunati. Quelle due assenze costringonosoprattutto gli. "Tirare la carretta", spesso l’allenatore ha utilizzato questo termine. E in effetti sembra, nelle ultime giornate, cheé e Angori non hanno la stessa lucidità della prima parte di stagione. La fisicità del tedesco è imprescindibile in questa squadra, ed è fondamentale il suo recupero nel migliore stato. Chi invece ha avuto bisogno di riposo è stato invece il numero 3, migliore nel suo ruolo nel girone d’andata, è stato costretto a stringere i denti dopo la partenza di Beruatto.