Ilrestodelcarlino.it - Tossicodipendenza, il centro diurno. Nuovo servizio alla Sacca, proteste: "I cittadini non sono stati informati"

Unper offrire un’alternativastrada in via Giulio Benassi. Da lunedì il Comune annuncia la sperimentazione di un"per rispondere a problematiche correlatenei quartierie Crocetta". Si tratta del progetto Drop-In nato dall’esperienza che da anni conduce su quel territorio l’unità mobile che incontra in strada le persone con problemi. "L’obiettivo è conciliare una risposta adeguata, integrativa e diversa ai bisogni individuali delle persone che hanno questo tipo di problema" con quelli di vivibilità e sicurezza dei residenti in zona. Il, gestito dal Ceis di Modena, si rivolge a persone con problemi dio di alcol "che stazionano nel quartiere e che vivono una situazione di marginalità ed esclusione sociale che può generare comportamenti devianti".