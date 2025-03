Ilrestodelcarlino.it - Tosoni e Matricardi in scena con ’CCC’

’CCC - Ciò Che Conta’ è lo spettacolo di e con Stefanoinalle 21,15 di questa sera al teatro comunale, musiche live di Lucio. I protagonisti sono artisti locali noti e di indubbio valore. Di seguito una breve sintesi della rappresentazione: un uomo racconta una storia, un altro lo accompagna con uno strumento musicale. E’ qualcosa e che condividiamo da quando ci si radunava attorno ad un fuoco ad ascoltare avventure, disfatte e vittorie di uomini stra-ordinari.Un format a due voci, una umana e una strumentale, parole e musica, storie e canzoni, perché, in fin dei conti, una bella storia non è altro che una dolcissima melodia e una canzone toccante non è altro che una bella storia. Vi racconteremo di cadute e di rinascite, di sconfitte che si trasformano in vittorie, di eroismi pagati a caro prezzo, di sogni inseguiti contro ogni logica.