Lanazione.it - Toscani popolo di insonni: 800mila faticano ad addormentarsi

Firenze, 13 marzo 2025 – I numeri sono impressionanti: in Toscana sono circale persone che soffrono dia. È la stima che hanno fatto gli esperti dell'Irccs Fondazione "Don Gnocchi" di Firenze certificato come Centro di Medicina del Sonno Pneumologico di I livello dall'Accademia Italiana di Medicina del Sonno.L’iniziativa a Firenze In occasione della Giornata Mondiale della Medicina del Sonno, che si celebra oggi, l'Ausl Toscana centro si fa promotrice dell'importanza di un sonno sano, essenziale per il benessere fisico e mentale di ogni individuo. I disturbi del sonno sono infatti tra le problematiche più diffuse, con effetti rilevanti sulla qualità della vita. Il Servizio Disturbi del Sonno della Neurologia dell’Ospedale Santa Maria Annunziata, diretto dalla dottoressa Lucia, si distingue per il suo impegno nell'affrontare queste difficoltà e nel garantire percorsi diagnostici e terapeutici di alta qualità.