Lanazione.it - Toscana, è allerta rossa: rischio per l’Arno, diverse province interessate

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 marzo 2025 – Scatta un’in. Dalle 12 di venerdì 14 marzo fino alla mezzanotte c’è un forteidraulico. Ovvero la possibilità che il livello dei fiumi maggiori, in particolare, diventi critica. Il maltempo si abbatte su Prato. Strade chiuse e allagamenti "Le previsioni della mattinata si confermano purtroppo molto preoccupanti – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – e per questo è stata emessaper ledi Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca. La priorità è la sicurezza di tutti. Evitiamo gli spostamenti non necessari, prestiamo la massima attenzione e seguiamo solo le informazioni ufficiali”. In mattinata, spiega la Regione sono state chiuse l’Autopalio nel tratto di Tavarnuzze, l’A1 nel tratto tra Scandicci e Impruneta e la stazione ferroviaria di Campo di Marte a Firenze.