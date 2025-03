Tvzap.it - Torrente esonda in pieno centro: la piazza totalmente sommersa (VIDEO)

Giornata difficile quella di oggi, venerdì 14 marzo 2025, a causa del maltempo che sta creando diversi disagi in Toscana ed Emilia–Romagna. Diversi territori delle due Regioni, infatti, sono in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche con fiumiti ed evacuazioni d'emergenza per mettere in salvo i cittadini. La situazione è critica in un comune toscano, dove ilha abbattuto il muro ed èto nellacentrale invadendo strade e abitazioni. Allerta meteo rossa in Toscana e in Emilia-RomagnaGiornata da incubo per Toscana ed Emilia-Romagna per l'allerta meteo per il maltempo diramata dalla Protezione civile per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025.