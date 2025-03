Puntomagazine.it - Torre Annunziata, approvato il Bilancio di previsione. Cuccurullo: “Passo fondamentale per programmare il futuro”

Approvati anche il regolamento su dehors e TariIl Consiglio comunale dihaildi2025. Con 16 voti a favore l’Aula ha licenziato il documento di programmazione economica redatto dall’amministrazione. Il testo è statocon il voto contrario delle opposizioni. “E’ un risultato importante l’approvazione di questa mattina – afferma il sindaco– La giunta, gli uffici e la commissione consiliare hanno fatto un lavoro straordinario in queste ultime settimane per portare in aula il testo”.Tra le misure previste adottate dal consiglio comunale è stata approvata la modifica al regolamento delle imposte TARI con l’astensione delle opposizioni. Il regolamento prevede agevolazioni sia per le famiglie con un reddito inferiore ai 15mila euro, sia per i nuclei familiari con invalidità accertate.