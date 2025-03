Ilrestodelcarlino.it - Tornano le ragazze del softball

Ci sono in atto grandi manovre in casa gialloblù col nuovo main sponsor del Modena baseball, Paganelli Pulizie Service, in attesa del debutto in serie A che avverrà domenica 27 aprile sul diamante bolognese dell’Athletics. La notizia del giorno, tutta al femminile, vede la nascita dopo oltre 20 anni, del nuovoModena, rinato dalle ceneri per il grande progetto Modena. Madrina eccezionale della nuova avventura è l’ex olimpionica Lory Auletta, ultima atleta a vestire in gialloblu, catcher nelle olimpiadi di Sidney. Testimonial dellemodenesi la figlia, Erika Piancastelli, olimpionica a Tokyo sempre nel ruolo di catcher. Grande prestigio a livello agonistico per Auletta, nuovo coach del Collecchio di serie, A, promossa la scorsa settimana in Federazione come Manager della nuova nazionale azzurra diUnder 18.