Torna domenica la grande fiera di San Giuseppe

ladi San, organizzata dal Comune, che si snoderà per le principali vie del centro città, per l’intera giornata, dalle 8 alle 19. Una tradizione che si rinnova da tanti anni e che resta uno appuntamento al quale i montegranaresi sono legati e non vogliono mancare. Oltre alle decine e decine di banchi di ambulanti con le più diverse tipologie di merce, laè diventata nel tempo l’occasione per iniziative collaterali. Tra queste, c’è la possibilità di visitare (gratuitamente) la torre campanaria e salire fino in cima per godere del suggestivo panorama, grazie ai volontari dell’associazione Città Vecchia, con orario 9,30-12,30 e 14,30-17,30. Associazione che, peraltro, ha abbinato all’evento la Festa dei Soci con annesso tesseramento annuale (10 euro), nella propria sede (poco distante dalla torre, in pieno centro storico) con panino e vino offerto ai soci.