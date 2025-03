Lapresse.it - Torino, Extinction Rebellion sulla ciminiera della Leonardo: la protesta contro ReArm Europe

Life Not War: è la scritta dipinta questa mattina, 14 febbraio, dal movimento ambientalistache si trova all’interno del quartier generale di, a. La, nella sedesocietà attiva nei settoridifesa, dell’aerospazio esicurezza, arriva a pochi giorni dall’approvazione del pianoproposto dalla presidenteCommissionea Ursula von der Leyen per investire nella difesa e riarmare l’Europa. All’alba, poco prima dell’apertura degli stabilimenti di Corso Francia, un gruppo di persone è salito dalle scale di sicurezza fino alla cima del pilone. Da lì, alcuni si sono calati in sicurezza per realizzare una grande scritta, mentre altri hanno appeso uno striscione con la frase: “La guerra parte da qui”. “In un momento storico in cui le temperature stanno continuando ad aumentare, i fondi anziché essere usati per la transizione ecologica equa e giusta vengono utilizzati per riarmare l’Europa”, ha spiegato un’attivista davanti ai cancelli dell’azienda torinese che ha aggiunto: “Il messaggio che vogliamo mandare è proprio questo: tutti i fondi, tutte le risorse, tutta la nostra intelligenza dev’essere usata non per la guerra ma per salvare la vita sul pianeta”.