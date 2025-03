Calcionews24.com - Torino-Empoli, Policano: «I granata non devono commettere questo errore. Elmas e Casadei hanno fatto bene a tornare in Italia. Chance di entrare in Europa? Difficile…»

Le parole di Roberto, ex calciatore del, in vista della sfida di Serie A contro l’. Tutti i dettagli in merito Tra il Toro dei suoi tempi, che arrivò alla finale di Coppa Uefa persa con l’Ajax, e quello di oggi che naviga a centro-classifica con ambizioni europee, Robertodice la sua .