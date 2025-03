Sololaroma.it - Torino-Empoli, il pronostico di Serie A: Multigol basso ed Elmas on fire

Parte oggi la 29ª giornata diA, con l’anticipo del venerdì che vede opposte l’una all’altra Genoa e Lecce. Nel ricco programma di sabato 15 marzo poi un’altra sfida, proprio come quella del Ferraris, che mette di fronte una squadra ormai serena nelle acque del centro classifica ed una invece immersa nella più totale lotta salvezza. Allo Stadio Olimpico Grande, alle 20:45, sarà, un match che mette in palio punti pesanti soprattutto per gli ospiti.Stagione che sta scivolando via un po’ come le ultime per i granata, in un anonimato dal quale i tifosi chiedono di uscire ormai da tempo. La classifica dice 11° posto a 35 punti ed Europa decisamente troppo lontana per sperare di agguantarla in quest’annata, cosa che toglie un po’ di motivazioni alla squadra di un Vanoli che vuole comunque tutti sul pezzo.