Ilrestodelcarlino.it - Top Volley, è Andreoli il migliore ‘scorer‘

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo scossone della scorsa settimana, con lamentela per i punteggi bassi registrati nei tabellini dei campionati minori di pallavolo, sembra aver scosso i bomber modenesi impegnati a scalare le classifiche del Top, il Trofeo virtuale de Il Resto del carlino che premia i giocatori più prolifici delle squadre modenesi, visto che questa settimana sono più che raddoppiati, e finalmente si è tornati anche sopra quota trenta punti. Merito di Marcello(FOTO), opposto della National Villa d’Oro, che ha replicato il suo "top scorer stagionale" con 32 punti, seconda volta che lo marca, dopo la seconda giornata: persi tratta anche dell’ennesimo record personale, visto che con questa sono diciassette le vittorie di Tappa negli ultimi quindici anni, raggiungendo in testa a questa speciale classifica Alessandro Montanari, bomber modenese che detiene il record assoluto di punti in una singola gara, ben 45, e superando un "mostro sacro" delle classifiche come Francesco Ghelfi, che però da due stagioni gioca a S.