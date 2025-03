Udine20.it - Tony Boy domenica 27 luglio 2025 a Pordenone

Dopo il successo delle prime edizioni l’estate musicale della città diritrova gli eventi di Pordenone Live, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Pordenone Live si pone l’obiettivo di fornire un programma di grandi concerti musicali destinati a un pubblico giovane, unendo i più importanti artisti emergenti del panorama pop e rap italiani a nomi di protagonisti affermati della scena musicale nazionale. Di oggi l’annuncio del primo grande ospite della rassegna;27(ore 21.30) a salire sul palco del parco cittadino sarà il rapperBoy, che porterà a Pordenone l’unico live in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo.I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita online su Ticketone e Ticketmaster dalle 14.