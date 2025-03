.com - Tony Boy annunca il tour Going Hard Live Summer 2025

Boy annuncia oggi le date del, che lo vedrà salire sui palchi dei principali festival italianiDopo il successo del suo primodei club interamente sold out,Boy – tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, capace di attirare l’attenzione del panorama rap italiano grazie alla sua versatilità e originalità, con un uso unico del linguaggio, sempre autentico su ogni tipo di beat – annuncia oggi le date del, prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà salire sui palchi dei principali festival italiani. I biglietti per le date delsono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 19 marzoalle ore 11.00.Il calendario completoMercoledì 9 luglio– Piazzola Sul Brenta (PD) @ PiazzolaFestivalVenerdì 11 luglio– Roma @ Rock in RomaDomenica 20 luglio– Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave FestivalDomenica 27 luglio– Pordenone @ PordenoneVenerdì 8 agosto– Cinquale (MS) @ Vibes FestivalSabato 9 agosto– Cattolica (RN) @ Arena della ReginaVenerdì 15 agosto– Olbia (SS) @ Red Valley FestivalSabato 16 agosto– Catania @ Sotto Il Vulcano FestDomenica 17 agosto– Roccella Jonica (RC) @ RoccellaFestival Giovedì 11 settembre– (Rho) Milano @ Fiera Milano