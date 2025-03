Sport.quotidiano.net - Tonucci prende per mano la Vis per Pescara:: "Testa alta, spalle larghe e niente paura"

, quale l’aspetto più bello di questo pareggio della Vis con il Gubbio? "Il più grande pregio della gara contro il Gubbio è stata la reazione avuta dopo la rete dello svantaggio. Un gol subito nei primi secondi può avere infatti un devastante impatto mentale e provocare una totale perdita di equilibri. Tuttavia ci siamo dimostrati una grande squadra,ndo le misure già nel primo quarto d’ora. Da quel momento abbiamo disputato una grande gara, contro una squadra,il Gubbio,che gioca bene a calcio". Di nuovo titolare,m sensazioni? "Tutti lavoriamo per farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa. Quest’ anno siamo una rosa importante, composta da ottimi giocatori. Tutti ci vogliamo bene, nessuno è invidioso del compagno e quando si è in panchina si fa il tifo per chi è in campo.