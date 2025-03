Ilfoglio.it - Tomaso Montanari, l’Elon Musk di Ginori

Leggi su Ilfoglio.it

“Un puro atto squadrista di esercizio del potere per il potere. Non per fare, ma per togliere. Non per costruire, ma per distruggere. Una violenza assurda, insensata, in cui tutti . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti