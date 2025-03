Lapresse.it - Tom & Jerry compiono 85 anni, tutte le iniziative per celebrarli

Tom, il leggendario duo formato da un gatto e un topo entrati nella storia della cultura pop mondiale, festeggiano il loro 85°versario: un successo globale all’insegna di iconiche birichinate con l’amatissima coppia che, fin dal suo debutto nel 1940, ha deliziato il pubblico con la sua giocosa rivalità.Ledi Warner Bros per celebrare l’85°versario di TomPer celebrare l’iconico duo, Warner Bros. Discovery dedica loro un intero anno di celebrazioni. In Italia Tomsaranno protagonisti dal 3 al 6 aprile a Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Il Festival dedicherà loro il key visual dell’edizione primaverile nel Movie Village del Padiglione 5: qui i fan potranno trovare un’installazione a forma di torta di compleanno, video ufficiali e immagini storiche, e una serie di opere inedite realizzate dagli studenti dello IED di Roma per celebrare l’versario.