Tolentino Passarini | Ci sarà da lottare nelle ultime cinque partite

"Restanofinali da giocare per concludere al meglio un’annata positiva per noi". Così Paolo(foto), tecnico del, sul momento in casa cremisi, in vista dell’impegno sul campo dell’Atletico Mariner. Gara da non sottovalutare per ottenere punti pesanti per confermare la posizione playoff. "Abbiamo sfruttato – aggiunge – la settimana senza partita per mantenere alta la concentrazione e non perdere il ritmo partita. È una fase della stagione cruciale in cui si decide tutto e dovremo essere pronti per portare a casa l’intera posta in palio". Per ilfondamentale recuperare tutti gli effettivi della rosa per il rush finale, in cui servirà l’apporto di tutti. "Siamo abituati a giocare in assenza di qualche ragazzo come già capitato tante volte purtroppo, abbiamo utilizzato questi giorni di allenamenti per affinare la condizione atletica della squadra e recuperare qualche pedina importante per legare.