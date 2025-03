Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, tappa 5 a Dversnes. Brivido Ganna. Ordine d'arrivo e classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pergola, 14 marzo- La5 dellaporta il gruppo da Ascoli Piceno a Pergola dopo 205 km nei quali a i protagonisti sono gli ormai noti muri marchigiani. In prima linea c'è anche la fuga di giornata, che si forma presto e sembra destinata a soccombare in una frazione che fa gola a molti attaccanti, oltre ai grandi dellagenerale: invece, proprio l'eccessivo controllo reciproco spiana la strada alla vittoria di Fredrik, il nome impronosticabile (e impronunciabile) alla vigilia in una rosa molto folta di favoritissimi, nonché l'unico battistrada superstite dopo la terribile ascesa finale. Sulle sue rampe gli uomini più attesi si sfidano a colpi di scatti e controscatti, con le pedalate più pimpanti che sembrano quelle sferrate da Juan Ayuso e Filippo, rispettivamente secondo e primo in graduatoria: il piemontese trema nel finale per un salto di catena che gli fa perdere contatto, ma per sua fortuna tutto ciò accade negli ultimi chilometri, nei quali vige la neutralizzazione in caso di problema meccanico, e dunque la sua maglia azzurra è salva, con i medesimi vantaggi sui rivali, dai quali a causa di una caduta esce di scena Eddie Dunbar.