Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025: Dvernsnes beffa i favoriti, problema meccanico per Ganna, bene Tiberi e Ciccone

Leggi su Oasport.it

Arriva la fuga nella quinta tappa della. Un colpo a sorpresa quello di Fredrik Dversnes che trova nella Corsa dei due Mari sul traguardo di Pergola a 27 anni il successo più bello della carriera. Resta in vetta alla classifica generale Filippo, protagonista di unsul finale.Sette corridori hanno preso l’iniziativa nella prima parte di gara: lo sloveno Gal Glivar della Decathlon AG2R La Mondiale Team, il belga Xandro Meurisse della Alpecin – Deceuninck, il francese Paul Ourselin della Cofidis, il belga Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team, lo spagnolo Francisco Munoz della Team Polti VisitMalta, il norvegese Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility e l’italiano Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.Vantaggio che non è mai stato esorbitante, con il plotone a gestire la situazione e raggiungerli (tutti tranne un coriaceo Dversnes) in vista dell’ultima ascesa di giornata, il Monterolo.