Movieplayer.it - Tim Burton: primo sguardo alla docuserie sul regista nel breve teaser

Leggi su Movieplayer.it

Acclamata dcritica americana, lasul genio creativo autore di Batman, Beetlejuice e Big Fish è ora in cerca di un distributore. Pronta lain quattro parti sulla vita e la carriera di Timfirmata da Tara Wood. Questa è la prima volta che ildi Batman e Beetlejuce approva un progetto sulla sua carriera. La serie includerà esclusive interviste al, oltre che a collaboratori d'eccezione come Johnny Depp ed Helena Bonham Carter, e opere mai diffuse compreso un corto inedito in stop-motion. Ilepisodio dellaè stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2024, ottenendo ottime recensioni mentre il prodotto èricerca di distribuzione. Intriganti le interviste con i collaboratori più stretti di .