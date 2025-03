Liberoquotidiano.it - "Ti piacciono tanto, eh?": clamoroso De Martino, sfida apertamente il Dottore ad Affari Tuoi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Finale ricco di colpi di scena nella puntata diin onda ieri, giovedì 13 marzo, su Rai 1. A giocare Deborah dalla Basilicata insieme alla sorella Angelina. Prima di scoprire cosa ci fosse nel suo pacco, la concorrente è rimasta con un rosso da 50mila euro e un blu da 100 euro. "Uno di quei finali cheal", ha detto il conduttore Stefano De, prima di annunciare una proposta di 20mila euro. Di fronte a quell'offerta, Deborah ha fatto una riflessione sul suo pacco: "Io credo in questo numero, è il numero di mamma, nata il 13 agosto, il mio ragazzo è nato il 13 agosto, poi lei l'ha sognato. Non lo so, non so se voglio accollarmi questo rischio, sono una tipa che rischia, ma entro i limiti del consentito. Io accetterei, lei no. I miei genitori mi direbbero di accettare, e io per evitare di andare a casa senza nulla, accetto l'offerta".