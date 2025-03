Thuram via alle treccine | arriva il look alla Arnold

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nuovo gol e nuovo cambioper Marcus. Il francese, fresco di convocazione con la nazionale francese nonostante il fastidiocaviglia, ha sbloccato martedì sera il match di ritorno degli ottavi di Champions con il Feyenoord con un’autentica meraviglia a giro che si è insaccata all’incrocio lontano. Emblematici anche i momenti successivirealizzazione della rete, conche si è rivolto allo spazio in tribuna dove sedeva la sua famiglia e suo padre Lilian, mimando il gesto come a dire: “Dai, ma che cosa ho appena combinato”.Il Marcus fuori dal campoOltrestraordinarie doti da giocatore,sta imparando a farsi conoscere e non poco anche per il proprio modo di essere e fare lontano dai riflettori. L’immagine che ci viene restituita è sicuramente quella di una persona esuberante, capace di animare l’ambiente in cui si trova in men che non si dica.