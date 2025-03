Internews24.com - Thuram Inter, Inzaghi sperava nella non convocazione con la Francia: il retroscena

di Redazionenoncon la: illegato alla gestione dell’attaccante franceseLa speranza in casain questi ultimi giorni era che il nome di Marcusnon comparisselista dei convocati dal ct della, Didier Deschamps. Così invece non è stato, per la sfortuna di Simone, il quale contava di poter concedere alcuni giorni di riposo al proprio attaccante affinché potesse recuperare al meglio dal problema alla caviglia che si trascina da settimane. A parlarne è Tuttosport.– «Simoneci ha sperato, anche se quel gol – e che gol – martedì contro il Feyenoord, unito a 70 minuti in cui ha mostrato di avere una condizione migliore rispetto al mese precedente, qualche dubbio in questo senso lo avevano già insinuato in tutto l’ambiente nerazzurro.