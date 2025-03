Inter-news.it - Thuram, Bisseck e non solo: le Nazionali spremono l’Inter – TS

Inzaghi, che da settimane deve far fronte a numerosi infortuni nella rosa, sperava in un periodo di recupero per alcuni elementi chiave, ma le convocazioni delle selezionirischiano di complicare ulteriormente la gestione fisica dei giocatori nerazzurri. Da, il ritorno di Pavard e la chiamata di Zalewski e non: Tuttosport fa il punto sui giocatori nerazzurro convocati.NUOVI IMPEGNI – Tra i casi più delicati c’è quello relativo a Marcus. L’attaccante francese da circa un mese convive con un problema alla caviglia, ma nonostante ciò è rimasto sempre a disposizione di Inzaghi, risultando decisivo in più occasioni, compreso il gol segnato nella recente sfida contro il Feyenoord in Champions League. La sua condizione ha alimentato dubbi sulla possibilità di una convocazione con la Francia, tanto che alcuni media transalpini, come L’Equipe, avevano ipotizzato una sua esclusione per permettergli di recuperare al meglio.