Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, quanto costerebbe l’esonero? Spese enormi in caso di ribaltone: l’analisi sui conti bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24indi nuovosulla panchina:suiL’edizione odierna di Tuttosport ha proposto una interessante analisi suidella, svelando di fattodovrebbe spendere il club per cambiare eventualmente allenatore.L’eventuale allontanamento dicostringerebbe il club bianconero ad accantonare oltre 15 milioni di euro a cui poi andrebbe aggiunto l’ingaggio del nuovo allenatore (Mancini l’indiziato numero uno ma non è l’unico in corsa). Senza Champions il tutto avrebbe contorni più drammatici.Leggi sunews24.com