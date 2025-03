Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, Orlando non ha dubbi: «Se perde con la Fiorentina è da mandare via. C’è un grande rischio per i bianconeri»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Massimoha rilasciato queste dichiarazioni sul possibile addio del tecnico dellantus. Le sue paroleAi microfoni di TMW Radio, il giornalista Massimoha rilasciato queste dichiarazioni in vista di.SECON LAE’ DAVIA? – «Sì. Come fa a gestire le ultime nove partite, anche col pubblico e le contestazioni che ci sono? E ildire l’obiettivo Champions. Devi per forza arrivare quarto ora, un segnale devi darlo in questa corsa. I giocatori che si mettano una mano sulla coscienza, qualcosa ladeve fare ora».Leggi suntusnews24.com